Furgoncino sbanda e si schianta a causa di una macchia di gasolio

E’ successo a Oggiono, lungo la via per Galbiate. Ferito il conducente del mezzo, in posto anche i Vigili del Fuoco

OGGIONO – Paura nel primo pomeriggio a Oggiono, sulla via per Galbiate, per un incidente. E’ successo poco prima dell’una e mezza.

Coinvolto un furgoncino

Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgoncino che stava viaggiando in direzione Galbiate. Stando a quanto appreso pare che l’autista abbia sbandato, finendo per schiantarsi contro un muretto a lato strada, a causa di gasolio presente sulla carreggiata, perso da un’altro mezzo in transito. Ferito, fortunatamente non in maniera grave, il giovane alla guida, prontamente soccorso dai volontari della Croce San Nicolò.

In posto anche i Vigili del Fuoco

Sul posto si sono portati anche i pompieri per provvedere alla pulizia della strada, insieme ad un mezzo di Econord.