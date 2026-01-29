Oggiono. Grave incidente lungo la provinciale che sale a Galbiate

Una moto si sarebbe scontrata con due auto

Il conducente è stato sbalzato sull’asfalto e sarebbe in gravi condizioni

OGGIONO – Grave incidente a Oggiono lungo la Sp60, la strada che sale a Galbiate. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 8.30 di oggi, giovedì 29 gennaio. Secondo una prima ricostruzione una moto si sarebbe scontrata con due auto, con il conducente della moto che sarebbe stato sbalzato per qualche metro prima di finire rovinosamente sull’asfalto.

Immediata l’attivazione dell’intervento di soccorso con l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine, l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l’automedica da Lecco. Il conducente della moto, un uomo di 52 anni, è stato soccorso in gravissime condizioni (codice rosso). La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Eventuali ulteriori aggiornamenti non appena possibile