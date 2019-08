Oggiono, i funerali dell’ex vicesindaco Gerosa: “Sei stata un esempio per la tua comunità”

L’ultimo saluto a Giuseppina Gerosa, ex vicesindaco e assessore di Oggiono

“Hai saputo farti ascoltare da tanti senza alzare la voce”

OGGIONO – Lo stendardo del Comune di Oggiono davanti all’altare, quel vessillo che Giuseppina Gerosa ha onorato per tanti anni mettendosi al servizio della sua comunità e tanti tra gli oggionesi, giovedì, hanno voluto rendere omaggio all”ex amministratrice.

Giuseppina Gerosa è scomparsa all’età di 70 anni dopo aver combattuto contro la malattia.

Ai funerali, nella chiesa parrocchiale, si sono stretti ai famigliari i suoi compagni di esperienza tra i banchi del municipio, dall’ex sindaco e onorevole Roberto Paolo Ferrari che nel suo primo mandato aveva scelto Gerosa come sua ‘vice’ affidandole prima l’assessorato all’Istruzione e alla Cultura, e poi la delega all’Edilizia nel suo secondo mandato.

A rappresentare l’amministrazione comunale, con la fascia tricolore, l’assessore Giovanni Corti e accanto a lui Lamberto Lietti, ex assessore e candidato sindaco alle scorse elezioni con il quale Giuseppina Gerosa aveva condiviso la campagna elettorale, candidandosi nella lista a sostegno di Lietti.

Presenti anche rappresentanti del Palazzo di Giustizia di Lecco che l’avevano conosciuta nella sua attività di gestione del bar del Tribunale.

“Pinuccia ci ha insegnato a guardare avanti, lo ha dovuto fare anche lei quando ha affrontato la perdita del marito. Ora anche noi dobbiamo aprire i nostri orizzonti e comprendere che lei è ancora tra noi” è intervenuto durante l’omelia don Maurizio Mottadelli.

“Ha fatto tante cose nella sua vita, come moglie, madre, imprenditrice e cittadina impegnata nella politica – ha proseguito il parroco – Noi però non dobbiamo giudicare una persona da ciò che ha fatto ma da ciò è stata per la nostra comunità”.

Tre, ha sottolineato il sacerdote, sono le testimonianze che Giuseppina Gerosa lascia ai suoi concittadini oggionesi:

“Era capace di gratuità e disinteresse personale nelle cose che faceva per la comunità, è stata testimone del rispetto della persona, dei bisognosi che ha avuto modo di assistere e anche in politica nessuno era un avversario per lei. Si è sempre rapportata a tutti, con cortesia e gentilezza. In un mondo dove c’è chi urla per affermare la propria ragione, lei ha saputo farsi ascoltare da tanti senza alzare la voce”.

“Sei stata un esempio di statura umana – le ha dedicato un pensiero l’ex assessore Debora Acerbi – una donna schietta, capace, trasparente, disponibile e instancabile. Nei tuoi ultimi giorni ci hai detto che dalla vita ha ricevuto molto, che avevi realizzato tutto quello che potevi, dalla famiglia al lavoro, alle soddisfazioni della politica. Lasci un grande vuoto. Molti non sanno quanti ti sei prodigata per dare un sostegno concreto a chi ne aveva bisogno. Oggiono perde una testimone dell’amore”.