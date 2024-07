E’ successo intorno alle 6.30 di oggi, martedì, in via per Molteno

OGGIONO – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 6.30 di oggi, martedì 9 luglio, a Oggiono. Tre mezzi da Lecco (autopompa, autoscala e vettura funzionario) e un mezzo da Valmadrera (autobotte) sono intervenuti in via per Molteno per un incendio in un appartamento. Quando sono le 9, l’intervento è ancora in corso ma la situazione è sotto controllo.