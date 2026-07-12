Oggiono, incendio nella Casa di Comunità: chiusa da lunedì

E’ successo oggi, domenica, nell’area del Cup

OGGIONO – Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, all’interno della Casa di Comunità di Oggiono. Le fiamme sono divampate poco dopo le 14 nell’area del Centro Unico di Prenotazione (CUP), propagandosi successivamente alla sala d’attesa, che ha riportato danni definiti di lieve entità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo intorno alle 15.30, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

A scopo precauzionale e per consentire le verifiche tecniche e di agibilità dell’edificio, la Casa di Comunità resterà completamente chiusa dalla giornata di domani, lunedì. Saranno quindi sospese tutte le attività sanitarie e amministrative svolte nella struttura, comprese quelle dell’IFEC, del PUA, del Punto Prelievi, del CAL Dialisi, degli ambulatori, del Consultorio Familiare, del Servizio Vaccinale, del servizio di psicologia e della Continuità Assistenziale.

L’ASST fa sapere che gli operatori contatteranno direttamente i pazienti interessati per riprogrammare gli appuntamenti e garantire la continuità delle prestazioni. Ulteriori comunicazioni sulla riapertura della struttura saranno diffuse al termine delle verifiche tecniche necessarie a certificare la piena agibilità dei locali.