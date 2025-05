Oggiono, incidente furgone – moto, gravissimo un 57enne

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 7:30 in via per Molteno

Sul posto i soccorsi tra cui anche l’elisoccorso decollato da Como

OGGIONO – Un grave incidente stradale è avvenuto in via per Molteno nel comune di Oggiono. Nelle prime ore della mattina, poco prima delle 07:30, sono entrate in collisione un furgone Ford Transit e una moto, causando il ferimento di un uomo di 57 anni. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori: due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento sanitario, mentre i carabinieri della compagnia di Merate si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ancora da chiarire.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle generalità della persona coinvolta né sul suo stato attuale, ma fonti sanitarie parlano di condizioni critiche ed è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.