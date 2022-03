Soccorso in mattinata in via per Dolzago

Un lavoratore di 39 anni si è ferito a un piede

OLGINATE – Incidente sul lavoro poco prima delle 9 di oggi, martedì 8 marzo, in un’azienda di Oggiono. Un’ambulanza e l’automedica sono intervenute in via per Dolzago per un lavoratore di 39 anni che ha subito un infortunio ad un piede. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)