Oggiono. Precipita dal tetto di un capannone, grave un giovane operaio

E’ successo questa mattina verso le 8.30

In posto due ambulanze, l’automedica e anche l’elisoccorso

OGGIONO – Mattinata di apprensione in un impianto lavorativo di via al Mognago 49, a Oggiono, dove un operaio di 21 anni è rimasto coinvolto in un grave infortunio.

Stando a quanto appreso il giovane stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone quando è caduto, a causa del cedimento di una copertura, precipitando da un’altezza di circa 9 metri.

L’allarme è scattato alle 8.29, con l’attivazione di un imponente dispositivo di emergenza. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos Canzo, l’auto infermieristica da Molteno e l’elisoccorso da Como. Il giovane, residente a Corsico, nel milanese, è stato soccorso in gravi condizioni (codice rosso) e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con traumi alla testa, al volto e a un braccio. E’ ricoverato in Terapia Intensiva, la prognosi è riservata.

Presenti in posto anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Merate, oltre ai tecnici dell’ATS Brianza, incaricati di verificare la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I tecnici di Ats Brianza procederà con gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, alla luce dei numerosi incidenti che continuano a verificarsi.