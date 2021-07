Oggiono. L’ultimo saluto al giovane Lorenzo Arosio

Molti i giovani che hanno partecipato al funerale dell’amico

OGGIONO – Tanto dolore ai funerali di Lorenzo Arosio, che si sono svolti nel pomeriggio di oggi, sabato, nella chiesa di Santa Eufemia a Oggiono dove risiedeva con la famiglia: mamma, papà e due sorelline.

A celebrare la funzione è stato don Maurizio Mottadelli, il quale, durante l’omelia, ha apertamente detto: “Non è giusto morire così, a 19 anni, quando si ha ancora tutta una vita davanti, da vivere”.

Quanto accaduto giovedì scorso ha lasciato tutti sgomenti e affranti nel dolore. Una morte tragica e improvvisa, che apre tanti interrogativi ai quali è difficile trovare risposta, e allora don Mottadelli ha ricordato come “l’unica risposta che possiamo avere la dobbiamo ricercare nella parola di Dio”.

Sono state tante le persone che oggi hanno voluto stringersi al dolore dei famigliari e dei parenti, per dare l’ultimo commossa saluto al 19enne, morto in un incidente stradale la sera di giovedì scorso.

Molti i giovani presenti: amici, ex compagni di scuola ancora increduli di quanto accaduto. Presente anche il preside dell’Istituto Badoni di Lecco, Angelo de Battista, scuola nella quale Lorenzo si era diplomato lo scorso anno, per poi trovare lavoro in un’azienda di Mandello del Lario.

Al termine della funzione, la salma del giovane Lorenzo è stata tumulata nel vicino cimitero.