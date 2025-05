Oggiono. Sale su una gru alta 40 metri, soccorsi in posto

L’allarme verso le 10.15

Ingente dispiegamento di soccorritori per risolvere la situazione

OGGIONO – Verso le 10.15 di questa mattina, venerdì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 6 automezzi, tra cui APS, autoscala, mezzi SAF, jeep e funzionario, per un’emergenza relativa a una persona, che ha raggiunto la cima di una gru alta circa 40 metri, in località Bersaglio.

Sul luogo dell’intervento sono presenti anche i Carabinieri e il personale dell’AREU. Sono in arrivo ulteriori mezzi speciali VF per supportare le operazioni di soccorso. L’intervento è attualmente in corso e i Vigili del Fuoco stanno lavorando per garantire la sicurezza della persona coinvolta e risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Si consiglia di evitare la zona dell’intervento per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.