Incidente la notte tra sabato e domenica a Oggiono

Soccorso il conducente, un 22enne ora in ospedale

OGGIONO – Se l’è vista brutta il 22enne protagonista del grave incidente avvenuto questa notte a Oggiono: per cause non note, la vettura sulla quale viaggiava si è schiantata contro il muro laterale di via per La Rossa, la strada che dalla rotatoria sulla provinciale porta verso l’omonima località di Galbiate.

Un sinistro che non ha coinvolto altri mezzi. L’auto del giovane, in seguito all’incidente, ha preso fuoco. Fortunatamente il ragazzo è riuscito ad uscire dal mezzo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, aiutato da altri automobilisti in transito, prima che le fiamme avvolgessero l’intero veicolo.

Il 22enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e della Croce Verde di Bosisio, per poi essere trasferito in codice giallo all’ospedale di Lecco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Sul posto anche le forze dell’ordine per rilevare il sinistro mentre il personale del soccorso stradale Lanfranchi si è occupato di rimuovere il mezzo dalla carreggiata.