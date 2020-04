Oggiono. Si è spento a 90 anni Livio Cavalmoretti, storico benzinaio

Proprietario della stazione di servizio vicina alle scuole di Oggiono

Livio Cavalmoretti aveva 90 anni, era ricoverato all’ospedale di Lecco

OGGIONO – Per un trentennio ha gestito in prima persona la stazione di servizio della Esso nelle vicinanze delle scuole, che aveva rilevato negli anni Settanta, poco dopo il suo arrivo a Oggiono, per poi affittarne la gestione pur rimanendone proprietario: è anche per il suo lavoro che Livio Cavalmoretti era una persona molto conosciuta a Oggiono, paese che oggi piange la sua scomparsa.

Originario del mantovano, era giunto nella Brianza lecchese insieme alla moglie Clelia, conosciuta a Rovigo e con la quale aveva festeggiato lo scorso anno il 67esimo anniversario di matrimonio. Con lei, risiedeva nell’abitazione sopra la stazione di servizio. Una vita segnata purtroppo dal dolore per la morte del figlio Lauro, scomparso prematuramente. In ricordo di Lauro era stato dedicato il pullman per il trasporto dei disabili che la famiglia Cavalmoretti aveva donato nel 2018 al Comune di Oggiono.

La sua grande passione era la caccia e per questo è stato proprietario i diversi cani, l’ultimo è ‘Sam’ che ora è stato affidato alle cure dei familiari.

Livio Cavalmoretti, che da tempo soffriva di alcuni disturbi di salute, era stato ricoverato il giorno del Venerdì Santo in ospedale a Lecco dove si è spento a seguito del peggioramento delle sue condizioni. La sua morte non è legata al Coronavirus, entrambi i due tamponi effettuati avevano infatti dato esito negativo.

Il Comune di Oggiono, in una nota, ha espresso cordoglio per la sua scomparsa ricordandone il gesto di generosità verso la cittadinanza.