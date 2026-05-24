Oggiono, soccorsi al lavoro per una lite in via I Maggio

L’intervento intorno alle 21 in via I Maggio a Oggiono: coinvolti una 19enne, un 23enne e un uomo di 65 anni
OGGIONO – Intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso nella serata di oggi a Oggiono per un episodio segnalato come “evento violento”. L’allarme è scattato in via I Maggio, dove risultano coinvolte tre persone.
Secondo le informazioni sinora emerse, la richiesta di intervento è stata attivata intorno alle 21. Coinvolti una ragazza di 19 anni, un uomo di 23 anni e un uomo di 65 anni. Sul posto sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Merate.
La segnalazione è stata classificata come “lite”. Sul posto sono giunte due ambulanze: una dei Volontari del Soccorso di Calolzio e una della Croce San Nicolò, più un’automedica.
Al momento non sono note ulteriori informazioni sull’accaduto, le persone ferite sono state portate all’ospedale in codice giallo.
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