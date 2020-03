Oggiono: tratto di provinciale vietato ai tir oltre le 33 tonnellate

L’ordinanza della Provincia dopo le verifiche al sovrappasso ferroviario

Vietato il transito dei camion oltre le 33 t in un tratto della SP51

OGGIONO – Divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 33,00 ton, lungo la SP 51 della “Santa” in corrispondenza del sovrappasso alla linea ferroviaria Lecco – Albate (al km 09+130) nel comune di Oggiono tra il Pk 3+245 (Via per Lecco, dal civico n.22) ed il Pk 3+490 (rotatoria con Via della Rossa), a decorrere dalle ore 09.00 di giovedì 12 Marzo 2020 sino a successiva revoca;

Il provvedimento è stato emesso dalla Provincia “visto lo stato di conservazione della struttura” e “ritenuto opportuno per la sicurezza della circolazione sia stradale che ferroviaria”.