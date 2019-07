Pecora a spasso sulla statale, ‘fermata’ dalla Polizia Stradale

L’ovino segnalato dagli automobilisti sulla SS36 a Suello

La Polizia Stradale di Bellano è intervenuta catturando l’animale

SUELLO – Una presenza decisamente insolita quella ‘avvistata’ domenica mattina sulla Statale 36: una pecora, evidentemente fuggita da qualche terreno, si è trovata a ‘pascolare’ tra le auto in transito sulla superstrada, all’altezza di Suello.

Sono stati proprio alcuni automobilisti a segnalare la situazione potenzialmente pericolosa, per la pecora ma anche per quanti percorrevano questa mattina la statale.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Bellano che è riuscita a costringere l’ovino a lato della carreggiata per poi bloccarlo con una corda, accuratamente, in modo da non recare danno all’animale.

Gli agenti sono stati raggiunti poi il personale veterinario dell’ASL che ha provveduto al recupero della pecora.