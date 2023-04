Principio di incendio in una Cooperativa Sociale a Oggiono, due intossicati

Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera intervenuti alle 15 circa di oggi, mercoledì

OGGIONO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì, alle 15 circa per un principio di incendio divampato all’interno di una Cooperativa Sociale con sede in via Bersaglio a Oggiono.

Dal Comando dei Vigili del Fuoco sono state inviate due squadre da Lecco e Valmadrera per intervenire nell’area riservata della scuola di formazione interna dove si è generato il principio di incendio.

Non si sono registrati feriti gravi, ma due persone sono state affidate alle cure dei sanitari giunti sul posto, per un possibile principio di intossicazione.