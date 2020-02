Grosso spavento in via Molteni a Sirone

Cade dalla bici, 11enne trasportato in elicottero a Monza

SIRONE – Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 18 febbraio, per un ragazzino di 11 anni che sarebbe andato a sbattere contro un muro mentre era in sella alla sua bicicletta procurandosi un brutto trauma facciale. L’incidente è avvenuto a Sirone, in via Molteni, poco dopo le 17.30. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale si sono precipitati l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso di Como. Il ragazzino, cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Monza.