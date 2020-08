Rave party nei boschi del San Genesio: arrivano i carabinieri

La musica a tutto volume si è sentita anche nei paesi limitrofi

Sul posto questa mattina si è recata anche la sindaca Tiziana Galbusera

COLLE BRIANZA – All’arrivo dei carabinieri molti di loro se ne erano già andati via, rendendo difficile quantificarne il numero. Sono stati circa una ventina i ragazzi identificati questa mattina, domenica, dai carabinieri della compagnia di Merate intervenuti per ricostruire quanto avvenuto questa notte nei boschi del San Genesio. In base a quanto è stato possibile ricostruire finora, un gruppo di ragazzi avrebbe utilizzato un campo, di proprietà privata, per organizzare una festa di compleanno di uno di loro.

La situazione sarebbe però presto degenerata con l’arrivo, dalla tarda serata di ieri, sabato, lungo la strada situata tra Giovenzana e Cagliano di tantissime auto con a bordo ragazzi che avrebbero trascorso la notte ballando e ascoltando musica a tutto volume. Una situazione intollerabile non solo per i residenti in zona ma anche per quelli dei rumori limitrofi, come raccontato da molte testimonianze pubblicate sui social network. Sul posto, questa mattina, si è portata anche la sindaca Tiziana Galbusera, insieme ai carabinieri. Dopo l’identificazione delle persone presenti, le forze dell’ordine stanno valutando quali provvedimenti prendere nei confronti dei partecipanti alla luce del disturbo alla quiete pubblica arrecato.rave