Rogeno, incidente auto moto. 68enne elisoccorso

Il sinistro è avvenuto alle 13:20 circa di oggi, in via Ratti
ROGENO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Rogeno, in via A. Ratti, dove intorno alle 13.20 si sono scontrate un’auto e una moto. Coinvolto nel sinistro un uomo di 68 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza di base di Lariosoccorso e l’elisoccorso decollato da Como. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate per gli accertamenti del caso.
Il 68enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al momento non sono note le cause né la dinamica dell’incidente.