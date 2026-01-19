Rogeno: infortunio sul lavoro, 48enne elisoccorso

L’incidente poco dopo le 8 di lunedì mattina in un impianto lavorativo di via Spino

ROGENO – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Rogeno, dove si è verificato un infortunio sul lavoro in un impianto produttivo situato in via Spino. L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto in una caduta da una scala.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: attivate un’ambulanza e un’automedica, oltre all’elisoccorso decollato da Milano. A coordinare le operazioni è stata la centrale Soreu Laghi.

Sono stati allertati anche gli enti competenti per gli accertamenti del caso, con la presenza dei Carabinieri della Compagnia di Merate e dell’ATS Brianza – Lecco, chiamati a ricostruire quanto accaduto e a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Al momento, fanno sapere le autorità, l’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. L’uomo è stato preso in carico dai sanitari per le cure necessarie e trasportato all’ospedale in codice giallo, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.