Rogeno. Oltre due kg di cocaina sequestrata, arrestato pluripregiudicato

Blitz della Guardia di Finanza a Rogeno, in manette spacciatore di cocaina

Per gli inquirenti riforniva altri pusher. Nella sua casa due chili di cocaina purissima

COLICO – Operazione anti-droga della Guardia di Finanza di Lecco: lo scorso primo maggio, gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno chiuso la rete nei confronti di un noto pluripregiudicato albanese residente a Rogeno, M.J., arrestato dai finanzieri.

I militari, dopo aver appreso di una possibile attività di spaccio in corso presso l’abitazione del pregiudicato, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che portava al rinvenimento di oltre due chilogrammi di cocaina purissima.

Un chilogrammo di droga era già suddiviso in sacchetti da 50 e 100 grammi pronti, secondo i finanzieri, per essere venduti ad altrettanti spacciatori per circa 15.000/20.000 dosi.

Il restante chilogrammo, confezionato in un panetto avvolto in nastro da pacchi e contrassegnato da una foto raffigurante una pantera nera, è stato rinvenuto sotto una catasta di materiali edili nel garage dell’abitazione dell’uomo.

Il pregiudicato era già stato tratto in arresto dagli uomini della Guardia di Finanza di Lecco nel 2012 quando fu trovato in possesso di oltre 13 kg. di marjuana, 40 grammi di cocaina e un revolver con matricola abrasa completo di munizioni; per tale reato nel 2015 M.J. era stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione.

La locale Procura, stante l’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’arrestato che è stato associato presso il carcere di Pescarenico. L’operazione si aggiunge alle analoghe attività svolte nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti disposto dall’Organo di vertice della Guardia di Finanza