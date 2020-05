Ruba rame dalla ferrovia per legare le reti dell’orto, denunciato ferroviere in pensione

Tranciati cavi sulla linea ferroviaria tra Merone e Molteno per rubare il rame. Sessanta minuti di ritardo per i treni

L’autore è un 66enne ex dipendente delle ferrovie. Il metallo usato per legare le reti dell’orto

MERONE / MOLTENO – I fatti risalgono al 4 maggio scorso quando il personale ferroviario in servizio alla stazione di Merone, viene allertato per un guasto in linea riguardante i segnali di protezione dei treni. Subito vengono allertati i tecnici i quali verificano che, tra le stazioni di Merone e Molteno, sono stati tranciati due cavi e uno di essi, lungo circa 20 metri, asportato.

Il personale Polfer, informato dell’accaduto, effettua immediatamente le indagini visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Dalle stesse viene chiaramente notato un uomo che si allontana trascinando il cavo di rame. La sua azione ha provocato ritardi dei treni fino a 60 minuti.

Gli Agenti sono risaliti all’uomo, un 66enne ex dipendente delle Ferrovie ora in pensione, il quale, a sua discolpa, ha ammesso di aver asportato il rame credendolo abbandonato. Ai Poliziotti avrebbe raccontato di sminuzzato il metallo, utilizzandolo per legare le reti del proprio orto. Per lui è partita la denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.