Morta la conducente dell’auto coinvolta nel sinistro in SS36 a Costa Masnaga

La vittima è una 24enne di origine cinese. E’ spirata domenica in ospedale

COSTA MASNAGA – Era arrivata in ospedale a Lecco in gravissime condizioni e nella serata di ieri, un giorno e oltre quel drammatico schianto, ne è stato dichiarato il decesso: non ce l’ha fatta la giovane automobilista straniera, vittima dell’incidente accaduto sabato mattina sulla Statale 36 (l’articolo precedente).

L’incidente era successo intorno alle 8.30 della mattinata, lungo la carreggiata sud in direzione Milano, tra Garbagnate Monastero e lo svincolo di Costa Masnaga. L’auto su cui viaggiava la ragazza, 24enne di origine cinese, si è scontrata con un furgone il cui conducente non ha riportato conseguenze serie.

Gravi erano invece subito apparse le condizioni della ragazza, soccorsa dai sanitari con il supporto dei Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale in codice rosso dove, domenica sera, è spirata per l’aggravarsi del suo quadro clinico.