Scontro auto-moto a Barzanò, 59enne trasportato all’ospedale

L’allarme poco dopo le 10 di oggi, domenica

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Monza

BARZANO’ – Scontro tra un’auto e una moto nella mattinata di oggi, domenica, in largo Diaz a Barzanò. Ad avere la peggio un uomo di 59 anni che è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico). Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Bianca Merate, mentre spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente.