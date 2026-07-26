Scontro auto-moto a Barzanò, 59enne trasportato all’ospedale

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(foto archivio)

L’allarme poco dopo le 10 di oggi, domenica

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Monza

BARZANO’ – Scontro tra un’auto e una moto nella mattinata di oggi, domenica, in largo Diaz a Barzanò. Ad avere la peggio un uomo di 59 anni che è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico). Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Bianca Merate, mentre spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente.

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