Scontro tra un’auto e una moto a Bulciago, soccorso un uomo di 42 anni

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Ambulanza

L’incidente nella mattinata di domenica in via Don Guanella

Il motociclista non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale con alcuni traumi

BULCIAGO – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno, a Bulciago per lo scontro tra un’auto e una moto. L’allarme è scattato poco prima delle ore 11 in via Don Guanella con l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica da Lecco allertate col codice di massima gravità (rosso). Soccorso un uomo di 42 anni che non sarebbe in pericolo di vita ,ma è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

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