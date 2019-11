Aveva 74 anni. Da tempo lottava con la malattia

Grande il dolore presso la Nostra Famiglia e dei tanti che lo conoscevano

BOSISIO – Si è spento nel pomeriggio di ieri, domenica 17 novembre, Felicino Redaelli, noto volto della Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini. 74 anni, Redaelli era originario di Merone ma viveva a Erba con la moglie Lidia e il figlio Carlo che lo assistevano nella malattia con la quale lottava da qualche tempo.

Molto conosciuto sul territorio, Felicino è stato anima e volto della storica manifestazione promossa dalla Nostra Famiglia: lui infatti l’organizzatore della Camminata che ha sempre sostenuto con passione e impegno. Era anche volontario del Gruppo Amici.

Era lui, ogni anno, a spendersi per trovare nuovi testimonial per dare maggiore visibilità all’evento così come era lui, all’arrivo e al traguardo ad accogliere atleti e partecipanti con una buona parola di incoraggiamento e per congratularsi.

Grande il dolore per la sua scomparsa non solo nella Nostra Famiglia ma anche nelle comunità dov’era conosciuto.