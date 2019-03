L’incidente è avvenuto a Bartesate: coinvolto un ragazzo di 21 anni

GALBIATE – Intervento dell’elisoccorso pochi minuti fa nella frazione di Bartesate per soccorrere un ragazzo di 21 anni rimasto ferito a causa di un incidente. In base a quanto è stato possibile apprendere finora il giovane era alla guida di un trattore quando questo si è improvvisamente ribaltato.

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e i vigili del Fuoco. Dall’ospedale Sant’Anna di Como si è alzato in volo anche l’elisoccorso.

Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sembrano serie. Il ventunenne è stato comunque elitrasportato in ospedale per accertamenti.