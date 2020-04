Sirone, esce di strada sulla Provinciale, ferito 35enne

E’ successo intorno alle 18

L’automobilista avrebbe fatto tutto da solo

SIRONE – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Sirone, a causa di un incidente stradale. Un’auto, guidata da un 35enne, sarebbe uscita di strada per cause da chiarire. E’ successo poco prima delle 18 lungo la strada Provinciale.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Fortunatamente il 35enne non avrebbe riportato gravi conseguenze. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.