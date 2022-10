L’allarme è scattato alle 20.20 di martedì sera

Il pronto intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi dell’incendio

SIRONE – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco nella serata di oggi, martedì, in via dell’Industria a Sirone per spegnere l’incendio scoppiato in un container all’interno di un parcheggio.

Sul posto, poco dopo le 20, si sono portati due squadre con l’autopompa serbatoio e l’autobotte.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme.

L’intervento è al momento (ore 21.51) ancora in corso.