L’allarme intorno alle 17

Ferito un uomo di 31 anni

SIRONE – Paura nel pomeriggio di mercoledì a Sirone per un trattore ribaltato. E’ successo intorno alle 17 in via delle Fraschine.

Fortunatamente il conducente del mezzo, un 31enne, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.