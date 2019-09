Sirtori. Incidente sul lavoro alla Nuova Stame, soccorso un 52enne

Un uomo, sembrerebbe un muratore, è caduto da un’altezza di circa sei metri

E’ successo alla Nuova Stame di via delle Industrie

SIRTORI – Incidente sul lavoro questa mattina, giovedì 19 settembre, in via delle Industrie a Sirtori.

L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 11.30, presso la ditta Nuova Stame. Coinvolto un uomo di 52 anni, parrebbe un muratore impegnato in alcuni lavori e precipitato da un’altezza di circa sei metri.

Sul posto si è portato l’elisoccorso da Bergamo, che è atterrato nel vicino campo del negozio Sport Specialist in fregio alla provinciale insieme ad un’ambulanza ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e i Carabinieri.

Il 52enne è stato trasportato in ambulanza verso l’elicottero, poi caricato su quest’ultimo per il trasporto in ospedale. Secondo le ultime informazioni emerse non sarebbe in pericolo di vita.