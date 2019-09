Sirtori, infortunio sul lavoro: in prognosi riservata l’operaio caduto da un’impalcatura

L’operaio è caduto in una buca da utilizzare per l’installazione di una nuova pressa

Residente nella Bergamasca, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di Como

SIRTORI – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di Como l’operaio di 52 anni coinvolto in un incidente sul lavoro questa mattina, giovedì, poco dopo le 11.30, all’interno della ditta Nuova Stame di via dell’Industria a Bevera.

L’infortunato – un dipendente di un’azienda esterna a quella dove è successo l’infortunio – stava lavorando su un’impalcatura quando è caduto in maniera fortuita in una buca da utilizzare per l’installazione di una pressa di grosse dimensioni.

Un volo di circa sei metri che ha reso necessario, per il recupero dell’uomo, dopo la stabilizzazione avvenuta in loco, l’utilizzo di tecniche di derivazione alpinistiche da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, una da Lecco e l’altra da Merate. Nella caduta l’operaio ha riportato diversi e seri traumi.

Trasportato in ambulanza fino alla piazzola, davanti a Sport Specialist dove era atterrato l’elisoccorso di Bergamo, l’uomo, residente nella Bergamasca, è stato ricoverato al Sant’Anna di Como. La prognosi è riservata. Toccherà ora ai carabinieri della compagnia di Merate e Saranno gli accertamenti a cura dei carabinieri della Compagnia di Merate e ai funzionari dell’Ats Brianza fare luce sulla dinamica del sinistro.