Spaccio nell’ex Villa Ciardi, vicino alla SS 36: un arresto

BARZAGO – Blitz dei carabinieri ieri, martedì, nell’ex Villa Ciardi, il locale a ridosso della SS 36 un tempo rinomata location per matrimoni e cerimonie, ormai chiuso da anni.

L’attività, messa a segno dei carabinieri della stazione di Cremella, rientra nelle iniziative di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, con particolare attenzione alle aree boschive poste a ridosso della SS 36.

L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando i carabinieri hanno sorpreso e tratto in arresto, A.R., 21enne, irregolare sul territorio nazionale, cittadino del Marocco. Con sé il giovane aveva infatti 15,36 grammi di “cocaina” e 17,45 grammi di “hashish”, già suddivisa in dosi. Non solo, ma in tasca aveva un telefono cellulare e circa 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A seguito della perlustrazione dell’area, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, ulteriori 40,70 grammi di “eroina” e 191,34 grammi di “hashish”, nonché 3 telefoni cellullari, abbandonati da altri soggetti dediti allo spaccio, allontanatisi dai luoghi all’arrivo dei Carabinieri.

Nella mattinata odierna il 21enne è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di soggiorno e dimora nella provincia di Lecco.