Spaventoso frontale in serata a Sala al Barro, tre mezzi coinvolti

L’incidente avvenuto all’ora di cena sulla provinciale a Sala al Barro

Frontale tra due auto e un terzo mezzo coinvolto

GALBIATE – Nessun ferito segnalato, per fortuna, ma decisamente un grande spavento per gli automobilisti coinvolti nell’incidente avvenuto nella serata di mercoledì a Sala al Barro lungo la provinciale.

Due auto si sono scontrate frontalmente, un impatto tremendo. Coinvolto anche un terzo veicolo che sopraggiungeva negli attimi subito successivi al sinistro.

Sul posto si è fermata una pattuglia della Guardia di Finanza che transitava in zona e i mezzi del Soccorso Stradale Lanfranchi per rimuovere le auto incidentate. E’ stata inoltre necessaria la pulizia della carreggiata stradale e l’invio sul posto di un unità del Consorzio Lariano per il ripristino post incidente.