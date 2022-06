SS 36: auto ribaltata poco prima dello svincolo di Bosisio

E’ successo oggi, domenica, poco dopo le 17

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e Polstrada

BOSISIO – Incidente intorno alle 17 di oggi, domenica, lungo la SS 36 in direzione Nord. Da quanto è stato possibile apprendere un’auto in direzione verso Lecco si è ribaltata poco prima dello svincolo di Bosisio. Immediatamente è scattata l’allerta alla centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Verde Bosisio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Fortunatamente le condizioni della persona coinvolta nel sinistro sembrerebbero meno gravi del previsto.inci