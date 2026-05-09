SS 36, due incidenti, in meno di un’ora, a Costa Masnaga: tamponata anche una Lamborghini

Doppia chiamata ai soccorsi a cavallo delle 13 di oggi, sabato 9 maggio

Gli incidenti sono avvenuti entrambi in direzione Nord a non molta distanza l’uno dall’altro

COSTA MASNAGA – Due incidenti in meno di un’ora lungo la SS 36 in direzione nord all’altezza di Costa Masnaga.

La prima chiamata ai soccorritori è scattata intorno alle 12.45 nel tratto compreso tra Costa Masnaga e Garbagnate Monastero per un tamponamento tra più mezzi. Quattro le persone coinvolte di età compresa tra i 28 e i 60 anni con l’ ambulanza della Croce Rossa Valmadrera e l’autoinfermieristica allertate in codice giallo e poi rientrate in codice verde.

Poco dopo, intorno alle 13.25, alla centrale operativa di Areu è giunta un’altra chiamata per un nuovo tamponamento avvenuto sempre sulla stessa direttrice, ma qualche chilometro prima, ovvero appena dopo Nibionno. Due le auto coinvolte con una Lamborghini di colore giallo rimasta tamponata. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana.

Importanti i disagi alla viabilità con code e rallentamenti in direzione nord verso Lecco.