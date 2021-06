SS 36. Gli intimano l’alt e si dà alla fuga: arrestato per spaccio di droga

E’ successo il 25 giugno lungo la SS 36 tra Costa Masnaga e Molteno: sul posto la Stradale

Con sè l’uomo aveva 27 dosi di cocaina e 2mila euro in contanti

COSTA MASNAGA – 27 dosi di cocaina e 2mila euro in contanti. E un uomo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. E’ il bilancio dell’operazione svolta da una pattuglia della Polizia di Stato – Sezione stradale di Lecco a seguito di una perquisizione all’interno di un’auto avvenuta il 25 giugno. Tutto ha avuto inizio quando gli agenti, durante un servizio di vigilanza stradale sulla SS36 sud, intercettano all’altezza del Comune di Costa Masnaga un’autovettura Opel Astra con due soggetti a bordo, a cui intimano l’alt. Anzichè fermarsi, l’autista alla guida del mezzo decide di fuggire, a velocità elevata, in direzione Molteno: un tentativo di fuga risultato però vano visto che, a causa dell’elevata velocità, l’autovettura è finita fuori strada con gli occupanti che fuggono a piedi. Uno dei due viene però fermato dagli operatori che iniziano a effettuare i primi controlli. L’uomo non solo è risultato irregolare sul territorio italiano, ma aveva con sè 27 dosi di cocaina e duemila euro in contanti, evidente provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per tali motivi, gli Agenti lo hanno tratto arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Non solo. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che su di lui, alla guida senza patente e senza copertura assicurativa, pendeva un ordine di carcerazione per pene concorrenti.

L’uomo è comparso di fronte al giudice sabato mattina che ha convalidato l’arresto disponendo della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Lecco.