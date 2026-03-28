SS 36: motociclista si scontra contro un cavallo all’uscita di Garbagnate

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato: fortunatamente illesi motociclista e cavallo

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Polstrada

GARBAGNATE – Stava percorrendo la rampa di uscita dalla SS 36 in sella alla sua moto quando si è trovato improvvisamente di fronte un cavallo: un incidente a dir poco insolito è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, lungo la statale SS36 in direzione Milano all’altezza dell’uscita di Garbagnate Monastero

I soccorsi allertati – la polizia stradale, l’ambulanza di Soreu dei Laghi e i Vigili del Fuoco di Lecco – si sono mossi subito per prestare aiuto: l’allerta è scattata in codice rosso. Giunti sul posto fortunatamente la situazione è apparsa meno grav di quanto ipotizzato e l’operazione si è conclusa sul posto senza conseguenze sia per il motociclista che il cavallo. Inevitabili però le ripercussioni sul traffico.