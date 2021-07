L’incidente si è verificato oggi, domenica, poco prima delle 12.30 lungo la SS 36

L’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti

SUELLO – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo l’uomo di circa 40 anni coinvolto in un incidente che si è verificato lungo la SS 36 intorno alle 12.30 di oggi, domenica 11 luglio.

In base a quanto è stato possibile apprendere il motociclista stava percorrendo la SS 36 in direzione Sud quando, giunto all’altezza del Comune di Suello, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo bruscamente a terra.

Sul posto sono stati mobilitati i soccorsi con l’invio di un’ambulanza della Croce verde di Bosisio. Nella caduta il motociclista avrebbe riportato diversi traumi che ne hanno consigliato il trasporto al Pronto Soccorso in codice gia