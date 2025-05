SS36. Allagato lo svincolo di Suello, persone bloccate nelle auto

Provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Le persone sono state portate in salvo

SUELLO – Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo che si è abbattuto sul territorio intorno alle 17 di oggi, mercoledì 21 maggio. Disagi si sono registrati lungo la SS36.

Lo svincolo che, da Suello, si immette in direzione Lecco (Nord) si è allagato completamente. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno delle loro auto e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarle e e portarle in sicurezza.