SS36. Altro incidente in mattinata ad Annone, code in direzione Milano

ANNONE BRIANZA – Dopo il maxi tamponamento di questa mattina, lunedì 24 marzo, in direzione Lecco, un nuovo incidente si è verificato poco prima delle 11, sempre in SS36, questa volta in direzione Milano (Sud). Coinvolta un’auto che sarebbe andata a sbattere all’altezza di Annone Brianza.

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code a partire da Civate. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e la Polstrada. Una donna di 30 anni è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico).