SS36. Auto in fiamme all’altezza di Costa Masnaga. Pompieri al lavoro

COSTA MASNAGA – Incendio in superstrada: una vettura, per cause ancora non note ma probabilmente a causa di un guasto, ha preso fuoco all’altezza di Costa Masnaga.

Il conducente del mezzo, intuendo quanto stava accadendo, ha avuto la prontezza di imboccare la corsia della ciclabile prima che le fiamme iniziassero ad avvolgere il veicolo. E’ successo poco prima delle 7.20 di mercoledì.

I pompieri sono subito intervenuti per spegnere il rogo. Fortunatamente, essendo il mezzo fuori dalla carreggiata stradale, la viabilità della Statale 36 non ha subito grossi rallentamenti.