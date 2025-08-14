SS36. Auto ribaltata all’altezza di Molteno, due giovani soccorsi nella notte

Fortunatamente l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze

Coinvolti una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 23

MOLTENO – Fortunatamente l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze. Soccorsi mobilitati nella notte scorsa, intorno alla mezzanotte, per un incidente avvenuto lungo la Statale 36 (direzione Sud), nei pressi dello svincolo Molteno Sud/Garbagnate Monastero.

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’auto infermieristica da Molteno, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada, per un’auto ribaltata. Soccorsi due giovani: una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 23. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Erba in codice verde (poco critico).