SS36, doppio incidente in direzione nord tra Costa Masnaga e Garbagnate

Inevitabili i disagi

COSTA MASNAGA – Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 agosto, lungo la Statale 36 nel tratto tra Costa Masnaga e Garbagnate Monastero, avvenuti a pochi minuti e km di distanza, in direzione nord (Lecco-Colico).

Il primo sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 14, coinvolte due persone, un 29enne e una 57enne. In posto un’ambulanza della Sos Lurago. Il secondo poco dopo le 14, inviata in posto un equipaggio della Croce Verde di Bosisio e un’altra ambulanza per la presa in carico di ben 7 persone, fortunatamente nessuna di loro in gravi condizioni. Allertata la Polizia Stradale.

Inevitabili i rallentamenti lungo la direttrice, si consiglia di prestare attenzione.