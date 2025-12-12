SS36. Incidente a Bosisio all’altezza della Rodacciai, lunghe code verso Lecco

Soccorsi al lavoro intorno alle ore 7 di oggi, venerdì 12 dicembre

Non ci sarebbero feriti gravi, ma pesanti disagi alla circolazione stradale

BOSISIO PARINI – Mattinata di disagi quella di oggi, venerdì 12 dicembre, sulla Statale 36 (direzione Lecco) a causa di un incidente che vedrebbe coinvolto un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7 in carreggiata Nord, a Bosisio Parini all’altezza dell’azienda Rodacciai.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, soccorso un giovane di 26 anni che avrebbe riportato conseguenze lievi. Pesanti, invece, i disagi alla circolazione stradale con lunghe code verso Lecco. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e la Polstrada.