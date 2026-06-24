SS36. Incidente all’altezza di Annone, lunghe code in direzione Milano

La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, due donne sono state soccorse

ANNONE BRIANZA – Lunghe code a partire dalle 16.30 di oggi, mercoledì 24 giugno, lungo la Statale 36 in direzione Milano. A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 41, la carreggiata Sud è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza di Annone di Brianza.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto l’automedica da Lecco e due ambulanze, soccorse una donna di 54 anni e una di 77 anni, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita.

Il personale Anas e le Forze dell’ordine sono sul posto per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.