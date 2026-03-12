SS36. Incidente all’altezza di Bosisio Parini, code in direzione Milano

I soccorsi allertati poco dopo le 17 di oggi, giovedì

BOSISIO PARINI – Incidente poco dopo le ore 17 di oggi, giovedì, lungo la Statale 36 all’altezza di Bosisio Parini in direzione Milano. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con due ambulanze della Croce Verde di Bosisio, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Sarebbero coinvolte sette persone: un ragazzo di 22 anni, uno di 24 anni, uno di 33 anni, uno di 34 anni, un uomo di 46 anni, uno di 47 anni e una ragazza di 35 anni. Nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave. L’incidente ha generato rallentamenti e code in direzione Milano.