SS36. Incidente all’altezza di Costa Masnaga, code in direzione Milano

COSTA MASNAGA – Incidente lungo la Statale 36, direzione Sud, intorno alle ore 12 di oggi, domenica 26 luglio. Nello scontro tra auto sono rimaste coinvolte 4 persone: una bimba di 5 anni, una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 19 anni e una donna di 38 anni.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’auto infermieristica da Molteno. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. L’incidente ha generato code e rallentamenti in direzione Milano.