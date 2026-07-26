SS36. Incidente all’altezza di Costa Masnaga, code in direzione Milano

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
incidente_cartello_ss36
(foto archivio)

COSTA MASNAGA – Incidente lungo la Statale 36, direzione Sud, intorno alle ore 12 di oggi, domenica 26 luglio. Nello scontro tra auto sono rimaste coinvolte 4 persone: una bimba di 5 anni, una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 19 anni e una donna di 38 anni.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’auto infermieristica da Molteno. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. L’incidente ha generato code e rallentamenti in direzione Milano.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA