SS36, incidente all’altezza di Costa Masnaga lungo la SS36 in direzione Lecco

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, giovedì. Sul posto i mezzi di soccorso

COSTA MASNAGA – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la SS36, all’altezza dell’uscita Costa Masnaga Est in direzione Lecco e ha visto il coinvolgimento di una donna di 29 anni. Secondo le prime informazioni, l’auto sarebbe uscita di strada impattando contro un ostacolo.

Sul posto sono intervenuti gli enti di soccorso allertati: la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Lecco e il personale Anas Presente anche il personale sanitario con un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l’auto infermieristica da Molteno che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare la 29enne all’ospedale di Lecco per traumi all’addome (codice giallo, mediamente critico).