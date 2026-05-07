SS36. Incidente all’altezza di Nibionno, lunghe code verso Lecco

Un’auto ha perso il controllo andando a sbattere contro il guard-rail

Un 30enne portato all’ospedale con ferite lievi

NIBIONNO – Anche oggi, 7 maggio, intorno alle ore 9.45, registriamo l’ennesimo incidente lungo la Statale 36, questa volta all’altezza di Nibionno in direzione Lecco (nord). Un’auto con a bordo un giovane di 30 anni avrebbe perso il controllo schiantandosi contro il guard-rail. Sul posto un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code verso Lecco. Il giovane è stato portato all’ospedale con ferite lievi.